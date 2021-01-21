ЕСПЧ удовлетворил жалобу осужденного за организацию массовых беспорядков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России €2,7 тыс. в пользу фигуранта так называемого ростовского дела Яна Сидорова, осужденного за организацию массовых беспорядков и участие в них. ЕСПЧ признал необоснованным его содержание под стражей до приговора в течение почти двух лет. Адвокат Александр Передрук назвал решение «хорошим напоминанием» российским судьям о том, что им необходимо «более тщательно рассматривать ситуацию с каждым человеком, в отношении которого следователи пытаются избрать меру пресечения, отказываться от стереотипных формулировок и лучше изучать фактические обстоятельства дела».

21 января ЕСПЧ постановил, что фигурант так называемого ростовского дела Ян Сидоров необоснованно находился в следственном изоляторе до приговора суда весь срок содержания под стражей — с 10 ноября 2017 года до 4 октября 2019 года. Российское государство обязано выплатить господину Сидорову €2,7 тыс. за проведенные им в СИЗО 1 год 10 месяцев и 25 дней.

«Ростовское дело» — уголовный процесс против трех жителей Ростовской области, осужденных за попытку захвата здания регионального правительства. 5 ноября 2017 года сторонники запрещенного в РФ движения «Артподготовка» ждали «революции», предсказанной лидером движения Вячеславом Мальцевым.

В тот день 22-летний Владислав Мордасов и 18-летний Ян Сидоров вышли на пикет на центральную площадь города и развернули плакаты «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку».

Их сразу задержали полицейские, позже был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин, который находился в соседнем дворе. На следующий день господ Мордасова и Сидорова арестовали на семь суток, Вячеслава Шашмина — на пять по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий). 10 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело о подготовке массовых беспорядков в Ростове-на-Дону. На время следствия Вячеслава Шашмина отправили под домашний арест, а господ Мордасова и Сидорова — в СИЗО. В октябре 2019 года троих активистов признали виновными в подготовке силового захвата здания правительства и осудили по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ (покушение на организацию и участие в массовых беспорядках).

Доказательствами их вины стали переписка в мессенджере Telegram, признательные показания, которые обвиняемые, по их словам, дали под пытками, а также армейский ремень Владислава Мордасова. Им, считают следователи, он намеревался избить полицейских. Коллегия судей в лице Руслана Бакулева, Бориса Григорова и Сергея Шумеева приговорила к заключению в колонии строгого режима Владислава Мордасова (шесть лет семь месяцев) и Яна Сидорова (шесть с половиной лет). Вячеслав Шашмин получил три года условно. В июле 2020 года Верховный суд снизил первым двум сроки до четырех лет. Владислав Мордасов отбывает наказание в ИК-9 в городе Шахты (Ростовская область), Ян Сидоров — в колонии строгого режима №10 в Димитровграде (Ульяновская область).

Amnesty International признала всех троих узниками совести и полагает, что они подверглись преследованию за пользование правами на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний.

Представитель Яна Сидорова в ЕСПЧ Александр Передрук, старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста», составил жалобу о нарушении права его доверителя на судебное разбирательство «в течение разумного срока или на освобождение до суда», гарантированного ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она была подана в ЕСПЧ 28 ноября 2019 года. В жалобе говорится, что время содержания господина Сидорова под стражей на предварительном следствии «было чрезмерным».

По словам Александра Передрука, лишение свободы его доверителя до приговора не было обосновано, а судебные акты о продлении ареста не были достаточно мотивированы. Также из жалобы следует, что Ростовский областной суд не дал адекватной правовой оценки эффективности расследования, хотя следователь не скрывал, что все его действия во время предварительного следствия сводились к продлению сроков арестов обвиняемых.

«Риск того, что Ян Сидоров скроется от правосудия или будет ему препятствовать, суды мотивировали исключительно тяжестью предъявленных обвинений и потенциально длительным сроком лишения свободы»,— заявлял Александр Передрук.

ЕСПЧ постановил, что в отношении Яна Сидорова Россия нарушила его право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщил “Ъ” Александр Передрук, теперь господин Сидоров может рассчитывать на пересмотр вынесенных судебных актов о его аресте, однако не видит в этом «никакой нужды»: его доверитель отбывает наказание в колонии. «Тем не менее решение ЕСПЧ — хорошее напоминание российским судьям, что им необходимо более тщательно рассматривать ситуацию с каждым человеком, в отношении которого следователи пытаются избрать меру пресечения, отказываться от стереотипных формулировок и лучше изучать фактические обстоятельства дел,— считает Александр Передрук.— А это происходит сейчас крайне редко».

Мария Литвинова