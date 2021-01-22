«Реал» проиграл не по-королевски

В числе наиболее резонансных событий этой недели в европейском футболе оказались два матча с участием его грандов, сложившихся для них очень по-разному. «Реал» к своим довольно многочисленным осечкам в этом сезоне добавил осечку просто удивительную, уступив в Кубке Испании клубу третьего дивизиона «Алькояно» — 1:2. «Ювентус», наоборот, за неудачи в итальянском первенстве отыгрался в матче за Суперкубок, одолев в нем «Наполи» — 2:0.

Кубок Испании

Переваривая исход этого матча, испанские медиаресурсы, конечно, не отличались разнообразием определений. Слово «шок» фигурировало в каждом отчете. Ну да, без него обойтись было трудно, описывая проигрыш футбольного гиганта клубу третьего дивизиона, чей годовой бюджет оценивается в €700 тыс.— многие мадридские звезды зарабатывают за месяц больше.

«Реал», правда, выставил на эту встречу состав из той категории, которую принято называть экспериментальной. В ворота впервые встал украинец Андрей Лунин, в поле играли несколько человек, крайне редко получающих шанс выступить в официальном матче. Но в любом случае это был могучий состав — с пятью футболистами, выигрывавшими Лигу чемпионов, с Марселу и Каземиру, Винисиусом и Иско. А на замену вышли Эден Азар, Тони Крос, Карим Бензема… И такой вариант, по идее, должен был разделываться с неведомым «Алькояно» легко, да хоть вообще без вратаря.

А боли добавляли и другие факторы. Например, сюжетные нюансы.

Ладно бы «Реалу» мешали какие-то обстоятельства, но нет, ничего подобного.

Под занавес первого тайма он вышел вперед благодаря голу Эдера Милитана, и он вроде бы означал, что худшее позади. Однако во второй половине «Алькояно» сравнял счет и перевел матч в овертайм. А по ходу его героическое сопротивление «карлика», казалось, прекратил фол Рамона Лопеса на Каземиру, за который игрок аутсайдера получил красную карточку. И вновь очевиднейший из прогнозов насчет неминуемого успеха в большинстве «Реала» оказался выброшен на помойку. Это футболист «Алькояно» Хуанан забил решающий гол, успев на фланговый прострел.

Еще один болезненный факт — кубковый срыв не так уж явно выпадает из общего тренда. «Реал» в нынешнем сезоне в принципе выглядит так себе. В чемпионате уже успел потерять кучу очков, последние два — в предыдущем туре, разойдясь миром с «Осасуной». А то, что, несмотря на это, он все-таки держится вторым в таблице, можно ведь интерпретировать как следствие исключительно еще более заметных трудностей «Барселоны». При этом отставание от лидирующего «Атлетико» уже очень велико — четыре очка при двух матчах в запасе у мадридского соседа. А вылету «Реала» из Кубка предшествовал вылет на прошлой неделе из превращенного в мини-турнир Суперкубка: там его побил «Атлетик» из Бильбао.

Нет ничего странного, что после этого матча тренер гранда Зинедин Зидан был вынужден отвечать на кучу колких вопросов и настойчиво повторять, что его команда, может, и играла плохо, но по крайней мере «старалась изо всех сил». Как нет ничего странного в том, что некоторые испанские издания, пользуясь прекрасным поводом, поставили под сомнение эффективность его работы, а Marca даже написала о том, что Зидан якобы «потерял контакт» с ведущими футболистами и в клубе кризис доверия.

Суперкубок Италии

Суперкубок далеко не самый ценный из футбольных трофеев. Но для «Ювентуса» и его тренера Андреа Пирло он имел безусловную ценность — во всяком случае, с точки зрения психологии, уверенности в себе.

Пирло возглавил переживающий пусть не радикальную, но перестройку «Ювентус» перед стартом нынешнего сезона, не имея, по сути, никакого тренерского опыта. И до сих пор все шло у него и у клуба не то чтобы гладко. А в минувшие выходные, проиграв «Интеру», туринцы опустились на пятое место в чемпионате. То есть вполне можно представить, что настроение в команде было не ахти. Выигрыш у «Наполи», который, кстати, располагается в таблице чуть выше «Ювентуса», тем более достаточно убедительный, мог его поправить.

Приз туринцам принесли два гола, забитых во втором тайме Криштиану Роналду и Альваро Моратой. А гол Роналду был историческим — таким, который в его биографии должен быть записан отдельной строкой. Он был для него 760-м в официальных матчах. Перед этой встречей в списке лучших бомбардиров всех времен Роналду шел вровень с выступавшим в середине предыдущего столетия чехом Йозефом Бицаном. Теперь обошел его.

Алексей Доспехов