Мост через реку Лену в Якутии начнут строить весной

Глава Якутии Айсен Николаев в четверг, 21 января, анонсировал начало работ по возведению автомобильного моста через Лену. Строительство начнется весной.

«Как я и говорил в своем послании парламенту республики, 2021 год станет началом практической реализации строительства моста. Уже весной строители войдут на объект»,— сказал он в ходе прямого эфира в соцсетях и добавил, что уже готовится документация для рассмотрения на научно-техническом совете Росавтодора.

Ранее сообщалось о переносе предполагаемых сроков сдачи объекта с 2025 года на 2024-й. Согласно проекту общая протяженность моста составит 3,1 км. Расчетная скорость движения по мосту — 120 км/ч.

Проект имеет особое значение для республики, поскольку может обеспечить транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Правительство Якутии и ООО «Восьмая концессионная компания» в феврале 2020 года заключили концессионное соглашение на строительство моста. Федерального участия в проекте нет. Сбербанк открыл кредитную линию с лимитом в 25 млрд руб.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ” «По ленинским мостам».

Эрнест Филипповский, Хабаровск