Псаки: пока нет информации о планах по телефонному разговору Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден намерен в первую очередь позвонить лидерам стран-союзников. Первые телефонные переговоры пройдут с премьером Канады Джастином Трюдо. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что ей пока неизвестно о планах по разговору с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным»,— сказала госпожа Псаки на брифинге.

В разговоре с премьером Канады господин Байден намерен обсудить блокировку строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран — это одно из первых решений президента США, принятое в день инаугурации.

Господин Путин поздравил господина Байдена с победой на выборах в середине декабря — он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия.

Как команда Байдена относится к России — в материале “Ъ” «"Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед"».