Казанские разобрались с испанскими

Казанский УНИКС прекрасно начал выступление на втором этапе баскетбольного Кубка Европы. Вслед за «Андоррой» он одолел еще один представляющий Испанию клуб-фаворит. «Гран-Канарию» казанцы обыграли на своей площадке со счетом 73:62.

Этот сезон — очередная попытка отечественных клубов покорить второй по значимости баскетбольный еврокубковый турнир, ценность которого, может быть, прежде всего в том, что гарантирует путевку в турнир первый по значимости — Евролигу. Причем относительно недавно Кубок Европы выглядел российской вотчиной: в начале только что завершившегося десятилетия была серия из трех побед — УНИКСа, «Химок» и «Локомотива-Кубани», в 2015-м до верхушки снова добрались химчане… А потом как отрезало — осечка за осечкой или на ближних подступах к трофею, или на дальних.

В нынешнем походе за ним от России участвуют два гранда — УНИКС и «Локомотив-Кубань». Оба в общем-то без особых вопросов преодолели стартовый этап, финишировав вторыми в группе, и прорвались в этап следующий. Здесь надо в своем квартете попадать в двойку — и тогда будет четвертьфинал. Так вот, УНИКС открыл раунд здорово, неделю назад довольно убедительно одолев в гостях представляющую испанский чемпионат, главного, видимо, конкурента Единой лиги ВТБ за право считаться сильнейшим в Европе, «Андорру». А в среду играл с еще одним мощным клубом из Испании, еще одним безусловным конкурентом из группы H — «Гран-Канарией», которая как раз допустила неожиданный срыв, уступив черногорскому «Морнару», и, понятно, кровь из носу нуждалась в успехе.

Матч, разумеется, был тяжелым. Казанцы сразу показали, что готовы держать высочайшую плотность защиты. «Гран-Канария» — что и она защищаться умеет. Результативной игры тут быть не могло, а приличный, в полдюжины очков, отрыв УНИКСу по итогам первой четверти принес классный дальний бросок с сиреной от Джамара Смита.

А в четверти следующей его наставнику Димитрису Прифтису, долго не имевшему никаких веских причин быть чем-то недовольным, пришлось брать тайм-аут.

Ну да, выбора не было: три с гаком минуты без единого забитого мяча, с кучей запоротых без вариантов атак — это повод для легкой паники.

Перерыв сработал, игра УНИКСа быстро изменилась в лучшую сторону. Проснулся Смит, разбушевался громадный центровой Артем Клименко. Зыбкое лидерство «Гран-Канарии» растаяло, казанцы опять вышли вперед и задел в три очка к большому перерыву сберегли. А к финишу третьей четверти он увеличился вдвое. И баскетболисты «Гран-Канарии» еще должны были считать это своей удачей. По ходу десятиминутки были моменты, когда казалось, что они слегка «плывут» — УНИКС заставлял гостей терять мяч, палить наугад. Погасить такое падение было весьма сложно.

Извлечь никакой выгоды из своего упрямства у «Гран-Канарии» однако не вышло. Третью четверть УНИКС провел хорошо, заключительную — роскошно, именно так, как надо проводить решающую четверть. Он был исключительно внимательным, исключительно цепким, грамотно регулировал ритм и не давал противникам хоть на минутку поднять голову.

Это была сплошная демонстрация казанских достоинств, оставившая без концовки матч, после которого УНИКС, кажется, одной ногой уже шагнул в четвертьфинал.

В среду свой матч второго тура играл «Локомотив-Кубань». Проиграв до этого французскому «Метрополитану», он поздно ночью по московскому времени на выезде встречался с итальянской «Доломити Энергией».

Алексей Доспехов