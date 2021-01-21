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Матч между командами УНИКС (Казань, Россия) и «Гран-Канария» (Испания)

Фото: Пресс-служба баскетбольного клуба "Уникс"

Казанские разобрались с испанскими

УНИКС начал второй групповой этап Кубка Европы двумя важными победами

Казанский УНИКС прекрасно начал выступление на втором этапе баскетбольного Кубка Европы. Вслед за «Андоррой» он одолел еще один представляющий Испанию клуб-фаворит. «Гран-Канарию» казанцы обыграли на своей площадке со счетом 73:62.


Этот сезон — очередная попытка отечественных клубов покорить второй по значимости баскетбольный еврокубковый турнир, ценность которого, может быть, прежде всего в том, что гарантирует путевку в турнир первый по значимости — Евролигу. Причем относительно недавно Кубок Европы выглядел российской вотчиной: в начале только что завершившегося десятилетия была серия из трех побед — УНИКСа, «Химок» и «Локомотива-Кубани», в 2015-м до верхушки снова добрались химчане… А потом как отрезало — осечка за осечкой или на ближних подступах к трофею, или на дальних.

В нынешнем походе за ним от России участвуют два гранда — УНИКС и «Локомотив-Кубань». Оба в общем-то без особых вопросов преодолели стартовый этап, финишировав вторыми в группе, и прорвались в этап следующий. Здесь надо в своем квартете попадать в двойку — и тогда будет четвертьфинал. Так вот, УНИКС открыл раунд здорово, неделю назад довольно убедительно одолев в гостях представляющую испанский чемпионат, главного, видимо, конкурента Единой лиги ВТБ за право считаться сильнейшим в Европе, «Андорру». А в среду играл с еще одним мощным клубом из Испании, еще одним безусловным конкурентом из группы H — «Гран-Канарией», которая как раз допустила неожиданный срыв, уступив черногорскому «Морнару», и, понятно, кровь из носу нуждалась в успехе.

Матч, разумеется, был тяжелым. Казанцы сразу показали, что готовы держать высочайшую плотность защиты. «Гран-Канария» — что и она защищаться умеет. Результативной игры тут быть не могло, а приличный, в полдюжины очков, отрыв УНИКСу по итогам первой четверти принес классный дальний бросок с сиреной от Джамара Смита.

А в четверти следующей его наставнику Димитрису Прифтису, долго не имевшему никаких веских причин быть чем-то недовольным, пришлось брать тайм-аут.

Ну да, выбора не было: три с гаком минуты без единого забитого мяча, с кучей запоротых без вариантов атак — это повод для легкой паники.

Перерыв сработал, игра УНИКСа быстро изменилась в лучшую сторону. Проснулся Смит, разбушевался громадный центровой Артем Клименко. Зыбкое лидерство «Гран-Канарии» растаяло, казанцы опять вышли вперед и задел в три очка к большому перерыву сберегли. А к финишу третьей четверти он увеличился вдвое. И баскетболисты «Гран-Канарии» еще должны были считать это своей удачей. По ходу десятиминутки были моменты, когда казалось, что они слегка «плывут» — УНИКС заставлял гостей терять мяч, палить наугад. Погасить такое падение было весьма сложно.

Извлечь никакой выгоды из своего упрямства у «Гран-Канарии» однако не вышло. Третью четверть УНИКС провел хорошо, заключительную — роскошно, именно так, как надо проводить решающую четверть. Он был исключительно внимательным, исключительно цепким, грамотно регулировал ритм и не давал противникам хоть на минутку поднять голову.

Это была сплошная демонстрация казанских достоинств, оставившая без концовки матч, после которого УНИКС, кажется, одной ногой уже шагнул в четвертьфинал.

В среду свой матч второго тура играл «Локомотив-Кубань». Проиграв до этого французскому «Метрополитану», он поздно ночью по московскому времени на выезде встречался с итальянской «Доломити Энергией».

Алексей Доспехов


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