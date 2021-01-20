Байден остановился в ночь перед инаугурацией в гостевом доме возле Белого дома

Избранный президент США Джо Байден прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. По традиции он переночует в гостевом доме через дорогу от Белого дома перед инаугурацией, передает Politico.

Гостевой дом принадлежит федеральным властям США. Он известен как дом Блэра, в нем остаются почетные постояльцы.

Ранее с прощальным обращением выступил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что готовится передать власть новой администрации и что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».

Инаугурация пройдет 20 января примерно в 20:00 по московскому времени (полдень по местному). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

О последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».