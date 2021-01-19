Армейцев выводят на улицу

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин выразил недовольство решением о выселении клуба из принадлежащего Министерству обороны РФ УСК ЦСКА. На месте нынешнего спортивного комплекса к концу 2022 года планируется построить новый. При этом не понятно, куда деваться сильнейшему баскетбольному клубу Европы. Андрей Ватутин не исключил даже вариант переезда в другой город.

Решение Министерства обороны РФ о сносе УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского на Ленинградском проспекте вызвало острую реакцию руководства баскетбольного клуба ЦСКА. Президент «красно-синих», являющихся действующими чемпионами как Единой лиги ВТБ, так и Евролиги, Андрей Ватутин назвал уведомление о необходимости покинуть УСК ЦСКА издевательством.

«В 90-е годы Минобороны отказалось от финансирования баскетбольного ЦСКА, поставив его существование под огромный вопрос. Тогда команду спасли Владимир Потанин и Михаил Прохоров, “Интеррос” стал владельцем клуба. Ситуацию тех лет еще можно понять, ведь в стране в целом и в армии в частности экономическая обстановка была далеко не лучшая. Но сейчас полученное нами уведомление Минобороны о сносе УСК выглядит просто издевательством,— заявил господин Ватутин “РИА Новости”.— Насколько безразлично надо относиться к нуждам лучшего баскетбольного клуба Европы, который носит имя клуба армии, чтобы проинформировать о расторжении арендного договора домашней арены за шесть месяцев до ее ликвидации. Новый зал для множества видов спорта — это отлично, но предупреждать стоило хотя бы за год, за два, да и не таким формальным образом. Вместо того чтобы тренироваться и играть, мы должны искать место или город для переезда, чтобы не оказаться в июне на улице со всем имуществом».

Напомним, в конце прошлой недели заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на встрече с тренерами спортивных школ и руководителями подразделений ЦСКА сообщил, что на месте УСК ЦСКА будет построен новый мультиспортивный комплекс. «Нынешний стадион морально устарел, вместо него мы построим новый современный комплекс, в котором будет 50-метровый бассейн, два баскетбольных зала. Будет и новый медицинский диспансер. Планируем завершить строительство современного комплекса на его месте до конца 2022 года. Мы уже получили от федерального бюджета 3,5 млрд руб. и к 1 июня получим еще 2 млрд руб. от правительства Москвы»,— сказал господин Иванов.

УСК ЦСКА является домашней ареной армейцев. На ней они проводят матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги. Впрочем, как сказал господин Ватутин, организация собственно игр не является ключевой проблемой. В Москве есть и другие залы, соответствующие требованиям как Единой лиги ВТБ, так и Евролиги. Например, «ВТБ Арена» или «Мегаспорт».

Беспокойство господина Ватутина вызывает то, что клуб фактически лишается тренировочной базы и офисов. Особенно обидно армейцам, что совсем недавно они провели капитальный ремонт офисных помещений.

На данный момент, как сообщает Telegram-канал «Перехват», вариантов у ЦСКА несколько. Первый — переезд в «Мегаспорт». Но тут сложность в том, что на этой арене нет тренировочных залов. Второй вариант предусматривает аренду «Мегаспорта» для проведения игр и строительство собственных тренировочных и офисных площадей. Третий — переезд в другой город. Он пока наименее вероятный, но учитывая, как сложно бывает согласовать строительство в Москве, вполне может стать приоритетным.

Арнольд Кабанов