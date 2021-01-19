Володин назвал Навального инструментом дестабилизации ситуации в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал политика Алексея Навального инструментом для дестабилизации ситуации в России. «Навальный — пешка в руках западных спецслужб, инструмент, используя который, иностранные государства пытаются дестабилизировать ситуацию в России»,— сказал сегодня спикер “Ъ”, разъясняя свое заявление на первом пленарном заседании Госдумы после каникул. По словам господина Володина, в будущем развиваться будут только те государства, где есть стабильность: в России она есть, а вот США и Европа находятся «в зоне турбулентности». «Чтобы не допустить развития России, они будут использовать любые возможности»,— прокомментировал Вячеслав Володин претензии Запада в связи с арестом Алексея Навального.

Спикер Госдумы также уверен в скоординированности заявлений западных политиков, выступивших в защиту оппозиционера. «Вот так бы выступили в отношении Хашокджи, когда его расчленили в здании консульства Саудовской Аравии. Нет, дальше реплик дело не пошло. Потому что с саудитами их связывают серьезные финансовые интересы. Налицо двойные стандарты и желание ослабить Россию»,— заявил господин Володин (журналист и писатель из Саудовской Аравии Джамаль Хашокджи, известный своей критикой в адрес саудовских властей, был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле).

Кроме того, Вячеслав Володин считает, что Алексей Навальный физически здоров, а все его проблемы связаны с законом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже заявил, что Кремль не намерен прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по поводу господина Навального, назвав все происходящее вокруг политика «абсолютно внутренним делом».

Напомним, что Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу на 30 суток. 2 февраля должен состояться суд по иску ФСИН о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

О зарубежной реакции на арест Алексея Навального — в публикации “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».

Андрей Винокуров