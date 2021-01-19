Nord Stream 2 не комментирует потенциальные последствия новых санкций США

Оператор проекта строительства «Северного потока-2» не стал комментировать потенциальное влияние санкций США на трубоукладчик «Фортуна». Баржу предполагается задействовать в укладе труб в датских водах. Ранее сегодня Reuters со ссылкой на проспект размещения евробондов монополии сообщило, что «Газпром» может из-за политического давления отложить или приостановить строительство газопровода.

«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2"»,— сказал представитель ТАСС Nord Stream 2. Компания не комментирует потенциальные последствия подобных действий, отметил он.

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 января, затрагивал тему строительства «Северного потока-2» во время рабочей встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробностей обсуждения пресс-служба Кремля не приводила.

Накануне официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ объявил, что 19 января США наложат санкции на российское судно, участвующее в достройке трубопровода «Северный поток-2». До этого немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон намерен ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

Ранее на достройку «Северного потока-2» было направлено два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна». Очередные работы должны были начаться 15 января, но оператор проекта отложил строительство трубы.

О попытках завершить проект — в публикации “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».