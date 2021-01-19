Российским медикам выплатили более 188 млрд рублей за лечение COVID-19

С начала пандемии медицинским работникам в России выплатили в общей сложности около 188 млрд руб. за работу с пациентами с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр добавил, что к оказанию помощи пациентам с коронавирусом в стране привлекли свыше 600 тыс. медработников и более 24 тыс. волонтеров.

«Было выплачено в общей сложности 188 млрд руб. С 1 ноября производятся социальные выплаты, направлено более 53 млрд рублей»,— сказал господин Мурашко на расширенном заседании комитета Совета федерации по социальной политике (цитата по ТАСС). Глава Минздрава также напомнил о страховых гарантиях в случае временной утраты работоспособности, стойкой утраты работоспособности или смерти медработника.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России более миллиона человек с коронавирусом или подозрением на него в данный момент проходят лечение. Он добавил, что в стране развернуто более 270 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 3 612 800. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, с начала пандемии скончались 66 623 человека. С 18 января в стране идет массовая вакцинация населения от коронавируса.

В регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».