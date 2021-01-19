В России от COVID-19 лечатся более миллиона человек

В России более миллиона человек с коронавирусом или подозрением на него в данный момент проходят лечение, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета федерации по социальной политике. Он добавил, что в стране развернуто более 270 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

«Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции. Конечно же нет, более миллиона пациентов находятся на лечении… На сегодняшний день развернуто более 270 тыс. коек… более 31 тыс. реанимационных коек»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что летальность среди пациентов с COVID-19 с апреля удалось снизить более чем в три раза. Медработникам за работу с коронавирусом было выплачено в общей сложности 188 млрд руб. «С 1 ноября производятся социальные выплаты, направлено более 53 млрд руб.»,— добавил он.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 3 612 800. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, с начала пандемии скончались 66 623 человека.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Отметим, что в регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».