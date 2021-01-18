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На Курорте Красная Поляна открылся новый Music bar & Karaoke The Bazar

На Курорте Красная Поляна открылось новое развлекательное заведение Music bar & Karaoke The Bazar. Это уникальное место на Красной Поляне, которое обьединяет в себе ресторан, музыкальный бар, клубную музыку и даже караоке

В мьюзик-баре The Bazar танцевальный акцент направлен на популярную музыку от одних из лучших диджеев Юга России. Здесь представлены хиты жанров POP, R’n’B и Deep House. Музыкальная программа предполагает и проведение тематических вечеринок, таких как джазовые встречи, выступления комиков в формате Stand-Up и многое другое.

Наряду с блюдами европейской кухни, в меню представлены авторские блюда от шефов ресторана The Bazar - Астана Тогузова и Аслана Бестаева. Бар удивляет не только интересными коктейлями со всего мира, но и оригинальной подачей.

Night music bar & Karaoke The Bazar расположен в самом центре Курорта Красная Поляна рядом с канатной дорогой, в здании ресторана The Базар на 2 этаже.

График работы Night music bar & Karaoke The Bazar: с 18:00.

Бронь по номеру: 8 (938) 888-51-15.

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