В Жуковском проходящий испытания МС-21 выкатился за пределы ВПП

Самолет МС-21 выкатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП) в подмосковном Жуковском. Происшествие не отразилось на работе аэропорта.

«Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.

Экипаж не пострадал, видимых повреждений самолета также не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; разработчик МС-21). «В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются»,— сообщили в ОАК.

На видеозаписи с места происшествия видно, что самолет стоит в снегу, а не на расчищенной полосе. Рядом с ним в желтых жилетах находятся сотрудники наземных служб.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Предполагается, что модификация МС-21-310 пройдет сертификацию в 2022 году.

Санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла МС-21. Поиск возможности выпуска аналогов в России может задержать запуск самолета в серию.

Подробнее о влиянии санкций на МС-21 — в материале “Ъ” «Санкции махнули "черным крылом"».