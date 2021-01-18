Парламентарии разработали законопроект о правовом статусе апартаментов

Председатель комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко сообщил, что он вместе с другими сенаторами и членами Госдумы разработал законопроект о правовом статусе апартаментов. Авторы поправок предлагают закрепить понятие «многофункционального здания» и при этом не запрещать их строительство в будущем.

«Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов»,— сказал господин Мельниченко ТАСС.

Изменения, по словам сенатора, предлагается внести в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы. Он сказал, что документом предлагается «определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое». Заседание рабочей группы, где обсудят законопроект в окончательной редакции, запланировано на 22 января, позднее его направят в правительство.

Господин Мельниченко озвучил предложение вскоре после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июля обеспечить закрепление правового статуса «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан». Отметим, что в мае 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что разработал законопроект, закрепляющий правовой статус уже построенных апартаментов. При этом, по его инициативе, их строительство в будущем должно быть запрещено.

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