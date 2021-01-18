РБК: бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» лишился доли в компании

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшие ему 6,53% компании, сообщили источники РБК. Он передал свою долю основному акционеру Михаилу Шелкову. Сумма сделки составила около 2 млрд руб.

Исходя из капитализации «ВСМПО-Ависма» на Мосбирже 15 января, доля 6,53% стоила 16 млрд руб., но, как уточняет издание, господин Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур совместно с Михаилом Шелковым.

По словам источника, за счет продажи пакета Михаил Воеводин выплатил компании почти 1,7 млрд руб. в рамках мирового соглашения по иску «ВСМПО-Ависма». Компания подала иск к своему бывшему гендиректору с требованием более 4 млрд руб. в сентябре 2020 года из-за убытков от сделок, заключенных в 2017–2019 годах. В декабре стороны заключили мировое соглашение.

Господин Воеводин возглавлял «ВСМПО-Ависма» с 2009 года, но в мае 2020 года внезапно покинул пост гендиректора, до этого он продлил свой контракт до 2023 года. В январе 2021 через полгода после назначения должность гендиректора покинул Сергей Степанов. Новым руководителем стал Дмитрий Осипов, который ранее возглавлял «Уралкалий».

Подробнее — в материале “Ъ” «"ВСМПО-Ависма" сменила гендиректора».