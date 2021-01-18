Захарова призвала уважать международное право после призывов освободить Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призывала уважать международное право и российское законодательство в связи с комментариями о задержании оппозиционера Алексея Навального. Так она отреагировала на слова советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана, который призвал освободить политика.

«Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на г-на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан»,— написал господин Салливан в Twitter.

«Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Освободить Алексея Навального также призвал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он назвал действия властей недопустимыми.

Господин Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».