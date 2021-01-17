РФПИ опроверг отказ в регистрации вакцины «Спутник V» в Бразилии

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Бразилия не отказывалась от ускоренной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а запросила дополнительную информацию. Ранее об отказе Бразилии от препарата сообщили СМИ.

«В связи с появившейся в ряде СМИ недостоверной информацией об отказе в ускоренной регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины "Спутник V", которая будет предоставлена в ближайшее время»,— приводит ТАСС объяснение фонда. Это стандартная процедура, говорится в сообщении.

Вечером 15 января Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на вакцины «Спутник V» для экстренного использования 10 млн доз вакцины «Спутник V». Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд и Uniao Quimica договорились о поставках в страну 150 млн доз вакцины до конца года.

Бразилия занимает третье место в мире по числу зараженных COVID-19 (8,5 млн) и второе по числу летальных случаев (209 тыс.).

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