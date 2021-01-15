YouTube заблокировал канал попавшего под санкции ФК «Ахмат»

Канал футбольного клуба «Ахмат» из Грозного, в отношении которого Минфин США в декабре 2020 года ввел санкции за нарушения прав человека в рамках «акта Магнитского», недоступен на YouTube. Руководство ФК заявило, что канал был заблокирован безосновательно.

«Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола»,— указано в заявлении на сайте клуба.

Санкции, помимо клуба «Ахмат», затронули фонд Ахмата Кадырова, промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat (ACA) и компании «Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест». Ранее сегодня президент ACA Алексей Яценко сообщил, что канал компании на YouTube был заблокирован в связи с санкциями США. «В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами»,— сказал господин Яценко ТАСС.