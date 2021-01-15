Советник Байдена посоветовал приостановить санкции против «Северного потока-2»

Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший во время предвыборной кампании избранного президента США Джо Байдена, сообщил Handelsblatt, что советовал демократу приостановить действие санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». По словам господина Бернса, для решения проблемы трубопровода также необходимо приостановить его строительство.

«Европейцы должны остановить строительство, а американцы — остановить санкции. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством ФРГ и другими вовлеченными странами»,— сказал немецкому изданию господин Бернс.

Первые санкции в отношении строящего газопровода были введены администрацией президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года. Позднее ограничительные меры были расширены. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что трубопровод не должен быть достроен. По мнению некоторых экспертов, санкции могут быть смягчены, так как в свое предвыборной кампании господин Байден обещал более тесно сотрудничать в экономике с европейскими странами.

Ранее сегодня, 15 января, стало известно, что оператор «Северного потока-2» решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Точных дат возобновления строительства в компании не назвали. 14 января пресс-служба компании подтверждала возобновление строительства газопровода с 15 января. также свое разрешение на работы дали власти ФРГ.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».