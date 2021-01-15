В Буйнакске число обратившихся к врачам с отравлением приблизилось к 200

Количество обращений к медикам по поводу острой кишечной инфекции в дагестанском Буйнакске по состоянию на утро 15 января выросло, по данным мэрии, до 196. Большую часть из них — 165 человек — составляют дети. Сейчас в больницах города находятся 96 человек (в том числе 73 ребенка). Часть пациентов проходит лечение амбулаторно, около 70 человек после прохождения лечения выписалось из больниц.

Как сообщал “Ъ” по результатам исследования материала, от больных и водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии (Shigella). Количество госпитализированных с острой кишечной инфекцией в среду, 13 января, превышало 130 человек.

В городе запрещено использовать питьевую воду, подаваемую централизованной системой водоснабжения в разводящую городскую сеть, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Питьевая вода во все районы города подвозится водовозами по графику. Проводятся фагирование и вакцинация населения против гепатита А, дизентерии и брюшного тифа. Приостановлена работа школ-интернатов, детских садов и общеобразовательных учреждений.

Юлия Рыбина, Махачкала