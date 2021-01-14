Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

Twitter ограничивал доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» из-за возможного взлома из штата Вирджиния, сообщается в официальном аккаунте вакцины.

«Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США»,— говорится в сообщении.

Ранее доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter был ограничен. Как говорилось в сообщении в соцсети, действие учетной записи ограничено из-за того, что от ее имени «выполнялись необычные действия».

Вакциной «Спутник V» привились более 1,5 млн человек. По подсчетам Bloomberg, «Спутник V» сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов.

Подробнее об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».