Доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» в Twitter был ограничен

Доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V» в Twitter временно ограничили. Как говорится в сообщении в соцсети, действие учетной записи ограничено из-за того, что от ее имени «выполнялись необычные действия».

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого создана вакцина, заявили, что выясняют причину блокировки. Сообщение опубликовано в аккаунте вакцины в Facebook. Фонд попросил всех подписчиков обратиться в Twitter с просьбой восстановить доступ к аккаунту.

По данным РФПИ, вакциной «Спутник V» привились более 1,5 млн человек. По подсчетам Bloomberg, «Спутник V» сейчас на четвертом месте в мире по количеству предзаказов.

Подробнее об отношении к российской вакцине в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».