Прямая трансляция Недели мужской моды в Милане

Показы коллекций сезона осень-зима 2021 стартуют в Милане. Осенью планировалось сочетать физические шоу с учетом всех норм социального дистанцирования с видеопрезентациями, однако, пандемия вновь внесла свои коррективы. Dolce & Gabbana отменили свой показ в пользу небольших индивидуальных встреч, а Fendi преобразовали живое мероприятие в цифровое. Таким образом, Etro покажут единственное физическое шоу на Неделе мужской одежды в Милане, но без зрителей.

В новом сезоне принимают участие 39 брендов. В прямом эфире мы будем следить за трансляциями фэшн-фильмов и phygital-презентаций. Единственное живое шоу на Неделе мужской моды в Милане даст Etro 17 января. После презентации коллекции Prada Раф Симонс и Миучча Прада 17 января будут разговаривать в прямом эфире со студентами из разных стран, свои новые коллекции покажут Missoni (18 января), A-Cold-Wall (19 января) и многие другие бренды.

Расписание трансляции Миланской недели мужской моды:

15 января

17:00 ERMENEGILDO ZEGNA 18:00 LAGOS SPACE PROGRAMME 19:00 NICK FOUQUET — FEDERICO CURRADI

16 января

12:00 FEDERICO CINA 12:30 ELEVENTY 13:00 DAVID CATALN 13:30 SPYDER 14:00 CHURCH’S 15:00 CHILDREN OF THE DISCORDANCE 16:00 FENDI 17:00 MIGUEL VIEIRA 18:30 KITON 19:00 SERDAR 20:00 ICEBERG

17 января

12:00 MTL STUDIO 12:30 DHRUV KAPOOR 13:00 APN73 13:30 TOKYO JAMES 14:00 ETRO 15:00 MSGM 16:00 PRADA 17:00 TOD’S 17:30 HAN KJBENHAVN 18:00 BLOKE 19:00 SUNNEI 20:00 KWAY

18 января

12:00 PAURA DI DANILO PAURA 13:00 KB HONG 14:00 GALL 15:00 SOLID HOMME 16:00 VADERETRO 17:00 WOOLRICH 18:00 DALPAOS 19:00 NUMERO 00

19 января