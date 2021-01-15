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Прямая трансляция Недели мужской моды в Милане

C 15 по 19 января — на «Коммерсантъ Стиль»

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Показы коллекций сезона осень-зима 2021 стартуют в Милане. Осенью планировалось сочетать физические шоу с учетом всех норм социального дистанцирования с видеопрезентациями, однако, пандемия вновь внесла свои коррективы. Dolce & Gabbana отменили свой показ в пользу небольших индивидуальных встреч, а Fendi преобразовали живое мероприятие в цифровое. Таким образом, Etro покажут единственное физическое шоу на Неделе мужской одежды в Милане, но без зрителей.


В новом сезоне принимают участие 39 брендов. В прямом эфире мы будем следить за трансляциями фэшн-фильмов и phygital-презентаций. Единственное живое шоу на Неделе мужской моды в Милане даст Etro 17 января. После презентации коллекции Prada Раф Симонс и Миучча Прада 17 января будут разговаривать в прямом эфире со студентами из разных стран, свои новые коллекции покажут Missoni (18 января), A-Cold-Wall (19 января) и многие другие бренды.

Расписание трансляции Миланской недели мужской моды:

15 января


17:00 ERMENEGILDO ZEGNA

18:00 LAGOS SPACE PROGRAMME

19:00 NICK FOUQUET — FEDERICO CURRADI

16 января


12:00 FEDERICO CINA

12:30 ELEVENTY

13:00 DAVID CATALN

13:30 SPYDER

14:00 CHURCH’S

15:00 CHILDREN OF THE DISCORDANCE

16:00 FENDI

17:00 MIGUEL VIEIRA

18:30 KITON

19:00 SERDAR

20:00 ICEBERG

17 января


12:00 MTL STUDIO

12:30 DHRUV KAPOOR

13:00 APN73

13:30 TOKYO JAMES

14:00 ETRO

15:00 MSGM

16:00 PRADA

17:00 TOD’S

17:30 HAN KJBENHAVN

18:00 BLOKE

19:00 SUNNEI

20:00 KWAY

18 января


12:00 PAURA DI DANILO PAURA

13:00 KB HONG

14:00 GALL

15:00 SOLID HOMME

16:00 VADERETRO

17:00 WOOLRICH

18:00 DALPAOS

19:00 NUMERO 00

19 января


12:00 A-COLD-WALL

13:00 MAGLIANO

13:30 JIEDA

14:00 LES HO

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