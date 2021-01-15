Прямая трансляция Недели мужской моды в Милане

Показы коллекций сезона осень-зима 2021 стартуют в Милане. Осенью планировалось сочетать физические шоу с учетом всех норм социального дистанцирования с видеопрезентациями, однако, пандемия вновь внесла свои коррективы. Dolce & Gabbana отменили свой показ в пользу небольших индивидуальных встреч, а Fendi преобразовали живое мероприятие в цифровое. Таким образом, Etro покажут единственное физическое шоу на Неделе мужской одежды в Милане, но без зрителей.
В новом сезоне принимают участие 39 брендов. В прямом эфире мы будем следить за трансляциями фэшн-фильмов и phygital-презентаций. Единственное живое шоу на Неделе мужской моды в Милане даст Etro 17 января. После презентации коллекции Prada Раф Симонс и Миучча Прада 17 января будут разговаривать в прямом эфире со студентами из разных стран, свои новые коллекции покажут Missoni (18 января), A-Cold-Wall (19 января) и многие другие бренды.
Расписание трансляции Миланской недели мужской моды:
15 января
17:00 ERMENEGILDO ZEGNA
18:00 LAGOS SPACE PROGRAMME
19:00 NICK FOUQUET — FEDERICO CURRADI
16 января
12:00 FEDERICO CINA
12:30 ELEVENTY
13:00 DAVID CATALN
13:30 SPYDER
14:00 CHURCH’S
15:00 CHILDREN OF THE DISCORDANCE
16:00 FENDI
17:00 MIGUEL VIEIRA
18:30 KITON
19:00 SERDAR
20:00 ICEBERG
17 января
12:00 MTL STUDIO
12:30 DHRUV KAPOOR
13:00 APN73
13:30 TOKYO JAMES
14:00 ETRO
15:00 MSGM
16:00 PRADA
17:00 TOD’S
17:30 HAN KJBENHAVN
18:00 BLOKE
19:00 SUNNEI
20:00 KWAY
18 января
12:00 PAURA DI DANILO PAURA
13:00 KB HONG
14:00 GALL
15:00 SOLID HOMME
16:00 VADERETRO
17:00 WOOLRICH
18:00 DALPAOS
19:00 NUMERO 00
19 января
12:00 A-COLD-WALL
13:00 MAGLIANO
13:30 JIEDA
14:00 LES HO