Программа «Перезагрузка»

Креативный директор итальянского люксового бренда Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори пишет свои правила для современного мужского гардероба и того, как нужно его представлять в мире, где пандемия смешала все карты. И открывает двери для клиентам-женщинам.

Алессандро Сартори

«Я ни на секунду не сомневался, что все закончится хорошо, просто у меня было ощущение, что мы должны измениться прямо сейчас, чтобы найти новых себя»,— так о последних десяти месяцах в истории моды эпохи коронавируса рассуждает итальянец Алессандро Сартори, который вот уже пять лет возглавляет Ermenegildo Zegna и создает новую формулу итальянского тейлоринга.

Свою новую осенне-зимнюю коллекцию 2021 бренд показывал в первый день Миланской недели мужской моды. Название бескомпромиссно — Re(Set), что в переводе с английского значит «перезагрузка». Сартори написал к ней манифест и разместил его на приглашении в виде газеты. В мире, где люди массово перестают читать печатную прессу, Сартори по-прежнему обожает по старинке покупать бумажные газеты. Также вышел короткометражный фильм, посвященный коллекции.

«Ситуация в мире по-прежнему не стабильна, и нам не хотелось до самого последнего момента надеяться на то, что у нас может получиться сделать шоу и пригласить на него зрителей. И если бы в самый последний момент из-за новой волны все пришлось бы отменить, то наш диджитал-контент был бы никому не интересен: кто захочет смотреть сегодня на классическое шоу в записи, но без аудитории? Поэтому мы решили пойти своим путем»,— комментирует Алессандро Сартори.

В первую очередь, вместо скетчей и короткого текста о коллекции, он решил написать настоящий сценарий с раскадровкой, где его персонажи попадали в мир будущего Zegna. Он подобрал к нему музыку, режиссера и отправился на поиски локаций. «Мне хотелось, чтобы каждое место отражало мою идею о человеке, который смотрит смело в будущее, поэтому мы выбрали абсолютно незнакомые для иностранцев места в Милане, такие, как новый кампус Университета Боккони, нашу штаб-квартиру в футуристичном офисном центре Milanofiori или площадь Адриано Оливетти».

В 13-минутном фильме модели вышагивают на закате на фоне современных городских ландшафтов, пока их марш не прерывается загадочным звонком, и мы переносимся в домашний мир Zegna из 12 комнат, которые наилучшим образом отражают нашу частную жизнь, где мы танцуем, читаем, ухаживаем за цветами, работаем, ужинаем пастой, смотрим телевизор и играем в шахматы (привет, «Ход королевы», кажется, теперь мы знаем лучше, чем занимался Сартори на карантине). «В нашем фильме безусловно есть элемент модного шоу, но он не ограничивается модой,— объясняет свой замысел Алессандро Сартори.— Это философская зарисовка о новой реальности, в котором мы живем, где сталкиваются представления о доме и внешнем мире, и одновременно это приглашение к продолжению беседы».

Zoomwear — новая реальность фэшн-индустрии

Фото: Zegna

Из чего состоит новый гардероб Алессандро Сартори? Дизайнер полушутя называет его Zoomwear. Это одежда для бизнеса, который можно вести прямо из дома, где мы все бесконечно общаемся с коллегами и партнерами по Zoom. «Чтобы было стильно, но уютно». Костюмы-халаты из смеси эластичного джерси и уютного кашемира, вязаные поло на молнии вместо классических белых сорочек, пуловеры из «двойного» кашемира, в которых можно смело выходить осенью на улицу без верхней одежды, и широкие пижамные брюки из кашемира и фетра. На этот раз Сартори решил сделать крой максимально мягким, поэтому убрал из пиджаков и верхней одежды — то есть пальто-кимоно, курток-авиаторов и замшевых пиджаков — видимые швы, плечи и подкладки. И даже разработал специальную обувь — тапочки-слипоны из кашемира на резиновой подошве:

«Это самая комфортная обувь для дома, но в ней, не переобуваясь, можно выходить и на улицу».

Фото: Zegna

Аксессуары тоже созданы по тому же функциональному принципу — это объемные саквояжи, минодьеры для самого важного и компактные гибкие кожаные клатчи, которые при необходимости можно расширить до размера классического портфеля, «куда поместится все, что вам попало в руки за день».

Экология — наша мантра

Существенная часть коллекции (почти половина) создана из переработанных материалов — шерсти и кашемира, Алессандро Сартори уверен, что одежда будущего не может идти против правил экологически ответственного производства. «Мы об этом всегда мало говорили и зря! Это наша мантра. Наш образ мышления»,— поясняет дизайнер, который сократил количество прототипов на 13 процентов, чтобы сосредоточиться на главных силуэтах и цветах. Отсюда и еще одна задумка нового сезона — работать только с монохромными луками в классических тонах — бордовом, белом, сером, черном, бежевом, голубом и изумрудном. «Это модульный гардероб, в каждом цвете, купив всего две-три вещи, сочетая их между собой, вы сможете собрать не один, а сразу три-четыре силуэта. Важно следить за тем, что происходит вокруг вас, и смело отсекать все ненужное».

Фото: Zegna

Такой гардероб будущего, по мнению Сартори, подойдет для любого возраста и пола — в фильме на девушках-моделях образы смотрятся не хуже, чем на мужчинах. К слову, это дебют для Zegna.

Мастера итальянского тейлоринга раньше предпочитали показывать свои новые модели исключительно на мужчинах. Но Алесандро Сартори уверен, что пора идти в ногу со времен, тем более, что кутюрную линию Ermenegildo Zegna XXX, где каждую вещь можно подогнать по индивидуальным меркам, часто носят и женщины. «Так мы официально открываем наши двери клиентам-женщинам. Специально для них в новом сезоне мы добавим несколько маленьких размеров с меньшей длиной брюк и рукавов в наш модельный ряд. Правда, все лекала и крой будут оставаться мужскими, чтобы не терять ощущение костюма "с мужского плеча"».

Вернутся ли Zegna к физическим показам? Алессандро улыбается и, конечно, утвердительно качает головой, но при этом не отрицает, что он вошел во вкус, хочет продолжать снимать фильмы о коллекциях и дарить своим клиентам, в какой точке земного шара они бы не находились, возможность прочувствовать каждую деталь с помощью новейших технологий. «Не буду врать, ничто не сможет заменить настоящие шоу. Но я считаю, что нужно брать лучшее из того, что у нас есть и учиться, пока есть возможность, оттачивать мастерство цифровых презентаций. Ведь нам правда повезло заниматься тем, что мы любим, и это огромная удача, что нам выпал шанс попробовать переписать правила нашей индустрии, сделать ее лучше. Теперь ни шагу назад».

Фото: Zegna

Лидия Агеева