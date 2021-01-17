Спуститься с пьедестала

В Милане показывают новые мужские коллекции. О том, как бренды стараются сделать переход с дивана в люди наиболее комфортным, — в материале «Коммерсантъ Стиль».

Fendi

Сильвия Вентурини задалась экзистенциальным вопросом: «What is normal?» Это название коллекции не раз звучало во время показа в качестве фонового музыкального сопровождения. «Я хочу поговорить с вами о нормах, о цвете, о человечестве, о спектре, о свете», — перечисляла темы дизайнер, пока модели лавировали между неоновыми инсталляциями на подиуме.

Повседневные комплекты, имитирующие домашнюю одежду — вот «новая нормальность» в глазах Вентурини. Объемные пуховики, повторяющие фасон халатов, стеганые жаккардовые брюки и бермуды, пижамная окантовка в деловых костюмах и сорочках и даже шелковые тапочки внутри съемных галош — границы между ночью и днем размыты.

Дизайнер деконструировала привычные трикотажные модели. Вязаный рабочий комбинезон в комплекте с кроп-свитером и варежками в области запястий, кашемировые джемперы с воротниками из второй пары рукавов и широкие жилеты-шарфы — вся одежда будто рассчитана на то, чтобы закутаться, спрятаться от уже непривычного внешнего мира.

Мелькающий неоновый свет перебрался и на ткани коллекции. Яркие контрастные линии легли окантовкой и лампасами вдоль швов блейзеров и брюк. Запутанные клубки пряжи стали основным принтом для верхней одежды и коротких шерстяных жилетов. Абстрактная графика — дело рук британского художника и комика Ноэла Филдинга. «Я думаю, что она отражает момент, в котором мы живем, — комментирует Вентурини. — Клубки, которые беспорядочно спутываются и распутываются, ассоциируются у меня с нитями надежды».

Сама дизайнер утверждает, что мода имеет терапевтическое назначение. Этим она объясняет и выбор позитивной палитры, и возвращение к архивным принтам. Несмотря на энергичные оттенки и переход к пижамному стилю даже в верхней одежде, людям нужно что-то знакомое в совершенно незнакомые времена. Поэтому на пуховиках мелькают и каплевидные узоры, используемые брендом в 60-х, и винтажный логотип.

Вентурини продолжает вводить культовые модели аксессуаров в мужскую коллекцию. Фирменный женский Baguette из 90-х превратился в микро-подвеску или в преувеличенно крупную почтовую сумку из плюша. Мелькнул и знакомый Peekaboo с иллюстрацией Филдинга — несомненно, модель, которая рассчитана на коллекционеров бренда.

«Я думаю, что никто не может игнорировать этот тревожный момент, в котором мы живем, — заметила дизайнер. — Он подтолкнул нас к пересмотру иерархии и приоритетов, не только на индивидуальном, но и на глобальном уровне. Даже модная индустрия, которая казалась неприкасаемой на своем высоком пьедестале, вынуждена с него спуститься».

Kiton

Фирменный неаполитанский тейлоринг Kiton c начала карантина стал постепенно терять смысл — кому нужен костюм-двойка для звонка в Zoom? Поэтому Антонио де Маттеис быстро переключил внимание на люксовый casual и функциональный спортивный стиль, оставив тех же мастеров, которые поколениями занимались кроем деловой одежды. Так бренд нашел свою новую идентичность: качественные премиум-ткани и деформализация классических моделей.

«Мы оптимистичны, потому что после полутора лет сидения на диване мир станет постепенно возвращаться, — комментирует де Маттеис, — но вернется он в ином виде, и мы постарались отразить это в коллекции».

Действительно, Kiton решили облегчить ожидаемый переход с дивана на твердь земную. Компания произвела рекордное количество кашемира для новой коллекции, и использовала его даже в верхней одежде и блейзерах. Шерсть викуньи и вовсе появилась в самых неожиданных вариациях — в покрытиях дутых курток и жилетов, сланцев и кроссовок. Вязаные свитера и кардиганы «в косичку» сопровождались однотонными пледами для тех, кому переход с удаленной работы на офисную дастся особенно тяжело.

Новая коллекция впервые максимально точно отражает разнообразие мужских архетипов на улицах Неаполя. Здесь есть и образы залихватстких куоццо в спортивных колорблок-комплектах и бомберах с меховой подкладкой, и сдержанных кьятилло в кашемировых серых костюмах и с портфелями из кожи крокодила. Единственное, что неаполитанцы точно не смогли бы простить де Маттеису — это поло под блейзерами. Сам директор вложил философский смысл в любые нарушения правил: «Мы все сейчас носим более расслабленную и комфортную одежду, поэтому наши блейзеры стали мягче, а на классических брюках появились завязки. Частная и публичная сфера жизни окончательно смешались».

Помимо новой коллекции бренд анонсировал и молодежную линию — Kiton New Textures. За нее отвечают сыновья де Маттеиса — Уолтер и Мариано. Ожидается, что KNT будет больше отражать уличный стиль Неаполя, опираясь на политику инклюзивности. В презентационном ролике можно было увидеть несколько унисекс-комплектов, мелькающих на крыше фабрики напротив Везувия.

Виктория Кокарева