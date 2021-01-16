Избыточное предложение в красной зоне



О том, как модная индустрия смирилась с режимом ЧС и перестала обещать своим потребителям «возвращение к нормальности» — в материале «Коммерсантъ Стиль».

Неделя мужской моды в Милане началась с легкой паники среди представителей индустрии. 15 января правительство Италии объявило о возвращении Ломбардии в «красную зону», снова закрыв магазины и кафе и запретив любые перемещения по городу, не связанные с медицинской и рабочей деятельностью. Это отменило и встречи дизайнеров с байерами, и зимние распродажи в оффлайне.

Ренато Борги, Президент Федерации итальянской моды и Confcommercio заявил, что новый указ стал особым шоком в день открытия Недели моды: «Модный ритейл и так на грани апокалипсиса, а введение Ломбардии в режим красной зоны может снова обрушить цепочку поставок в решающий момент для отрасли. 60% из опрошенных нами компаний заявили о снижении продаж от 50 до 90%. Индустрия стремительно теряет ликвидность от сезона скидок, которая обычно позволяет брендам заказать производство новых коллекций. Ранее сказывалось и отсутствие fashion-туризма и то, что большинство итальянцев остаются дома на home office, не могут выйти в свет, и больше не имеют достаточного дохода, чтобы покупать одежду». Борги считает, что индустрии необходимы шоковые меры, на которые государство вряд ли пойдет: компенсация фактических потерь товарооборота и налоговый вычет в размере 60% от покупной стоимости нераспроданного товара.

Люкс-бренды еще острее ощутили последствия пандемии зимой: многие дизайнеры приняли решения закрыть свои бутики из-за нерентабельности во время второго локдауна.

Так, Prada решили отказаться от своего магазина в известном шоппинг-районе Милана — Quadrilatero della Moda. По словам самой компании, бренд заметил «избыточное предложение» со своей стороны и решил исправить ситуацию.

Фото: East News

Позитивная динамика коронавируса и растущее количество физических показов в сентябре обнадежили индустрию. Вплоть до конца декабря 5 дизайнеров планировали провести презентацию следующего сезона в оффлайн формате. Но правительство Италии ужесточило меры на зимние праздники, введя режим ЧС по всей стране. Было ограничено любое перемещение между городами вплоть до запрета выходить из собственного района во время Рождества и Нового Года. В свете постоянно меняющихся условий дизайнеры стали поочередно отказываться от физических показов — Dolce&Gabbana последними отменили шоу, заявив, что «необходимые условия для его реализации оказались неудачными из-за ограничений». Etro не стали отказываться от показа в последний момент и решили провести его за закрытыми дверями, без посетителей.

Почему дизайнеры изначально планировали физические презентации в условиях нестабильности? Многие рассчитывали на массовую вакцинацию, которая пока не набрала обороты в стране. На данный момент прививки доступны только медицинскому персоналу и фармацевтам. Высший совет здравоохранения Италии заявил, что вакцинация широкой публики завершится к началу осени.

Фото: East News

В свете подобных условий CNMI в этот раз воздержались от обещаний «вернуться к нормальности» в следующем сезоне. Палата направила силы на то, чтобы расширить возможности онлайн-платформы для представителей индустрии. Во время июльской Milano Digital Fashion Week Карло Капаса заявил, что цифровой формат показов не адаптирован под байеров. Для осенне-зимних показов 2021/2022 CNMI добавили возможность просмотреть одежду вблизи в виртуальных шоурумах и забронировать бизнес-звонок с дизайнером сразу после презентации.

Организаторы Недели Моды также отмечают новый тренд, появившийся с пандемией и цифровым форматом — возможность говорить с публикой напрямую о стратегии и состоянии индустрии.

Тематические комнаты с public talks и лекциями об этичном производстве и инклюзивности были представлены еще во время Цифровой Недели Моды как попытка занять зрителей чем-то, помимо видео-презентаций. За полгода онлайн-комнаты постепенно превратились в пространство, где студенты известных дизайн-школ и начинающие модельеры могут организовывать обсуждения с известными брендами и поднять разговор на новый уровень. Так, после показа первой мужской коллекции Prada, созданной в тандеме Прады и Симмонса, дизайнеры проведут прямую трансляцию со студентами из Лондона, Кембриджа, Сеула, Пекина и пр. о будущем модной индустрии. Раф Симмонс ранее высказался на эту тему в своем интервью The New York Times: «Единственный урок, который мода не вынесет из этой ситуации — это единственный урок, который она должна была вынести — не быть такой жадной. Только новое поколение может поменять эту систему».

Виктория Кокарева