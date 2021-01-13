«Фанагория» в 2020 году увеличила производство вина на 23%

ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» в 2020 году произвела 2,06 млн декалитров вина. Это на 23,3% больше, чем годом ранее, сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе компании.

Производство выдержанных вин в компании увеличилось на 2,8% - до 33,2 тыс. дал, игристых и шампанских вин – на 14,2% (до 239,6 тыс. дал), чачи – на 1,5% (до 46 тыс. дал), бальзамов – в 2,3 раза (3,7 тыс.). Производство коньяка за этот же период сократилось до 76,1 тыс. дал. В целом, производство винодельческой продукции в компании «Фанагория» выросло на 21,5% и достигло 2,43 млн дал.

Кроме того, в 2020 году на предприятии было произведено 113,2 тыс. бутылок (4,2 тыс. дал) безалкогольной продукции – сортового виноградного сока. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее, когда сок выпустили впервые после многолетнего перерыва. «Фанагория» выпускает соки двух наименований: «Шардоне» (белый) и «Каберне» (красный).

ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» – один из крупнейших производителей вина в Краснодарском крае. Общая площадь виноградников предприятия составляет 3419 га. В 2020 году объем урожая составил 29,7 тыс. тонн, на переработку ушло 28,6 тыс. тонн винограда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» зарегистрировано в Темрюкском районе Краснодарского края в 1996 году. Основной вид деятельности – производство вина из винограда. В 2019 году выручка компании составила 4,03 млрд руб., чистая прибыль – 646,9 млн руб.

Владельцами организации указаны пять физлиц: Алевтина и Сергей Стороженко, Петр Романишин (также занимает пост гендиректора), Василий Андруневчин и Евгений Романишин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, объем производства винодельческой продукции в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года составил 19,6 млн декалитров. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, производство тихих вин в январе-ноябре 2020 года составило 13,1 млн декалитров. Это на 1,3% больше, чем годом ранее. Кроме того, было произведено 4,3 млн дал игристых и шампанских вин (+0,9%), 112,3 тыс. дал коньяка (-10,8%) и 950,3 тыс. дал водки (+25,3%).

Алексей Белянин