Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке. На него подписались около 1,7 тыс. пользователей. В Telegram господина Нетаньяху пока одна публикация, в ней говорится об успехах Израиля в вакцинации граждан.

«"Чехия обратилась за помощью к Израилю и просит поделиться опытом быстрой вакцинации населения". Весь мир восхищается израильской операцией "Возвращаемся к жизни". Продолжим успешно прививать граждан Израиля и будем первыми, кто откроет экономику и вернется к нормальной жизни :)»,— говорится в сообщении.

12 января Telegram-канал завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Павел Дуров сообщил, что за три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей, также Telegram стал вторым по популярности приложением в США. До этого WhatsApp обновил политику конфиденциальности, а соцсеть Parler, популярная у сторонников президента США Дональда Трампа, была заблокирована.

Подробнее о причинах притока аудитории Telegram — в материале “Ъ” «Мессенджер протеста».