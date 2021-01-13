Путин и Эрдоган обсудили Карабах и планы производства вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили Нагорный Карабах и проблематику борьбы с пандемией COVID-19, в том числе планы по совместному производству и применению вакцин. По чьей инициативе состоялся разговор, пресс-служба Кремля не уточняет.

«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин»,— говорится в сообщении Кремля. Ранее в декабре министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкое правительство обсуждает вопрос о совместном с Россией производстве вакцины от коронавируса «Спутник V».

Также Владимир Путин рассказал президенту Турции об основных итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. «Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей»,— сообщает пресс-служба российского президента. Также лидеры обсудили процесс формирования российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Баку и Ереване результаты переговоров, которые прошли в Москве 11 января, получили диаметрально противоположную оценку. В Азербайджане встречу сочли продуктивной, поскольку на ней была достигнута договоренность о разблокировке экономических и транспортных связей в регионе. В Армении оппозиция обвинила премьер-министра Никола Пашиняна в слабоволии и очередной сдаче позиций.

Подробности — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».