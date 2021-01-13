РБК: в залоге у российского фонда находится газ из украинских хранилищ на 100 млрд рублей

Активы украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, в том числе акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., держит в залоге российская некоммерческая организация «Фонд промышленных активов», сообщает РБК со ссылкой на последнюю доступную отчетность фонда за 2019 год.

«Фонд промышленных активов» был учрежден ВЭБ.РФ в 2016 году. Позже фонд стал независим от госкорпорации. Фонду продали проблемные кредиты, которые до 2014 года предоставил ВЭБ неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий.

Как уточняется, российский фонд получил обеспечения по кредиту для холдинга Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF господина Фирташа. Среди них — акции кипрских компаний Alandero Investments (владеет 100% Морского специализированного порта Ника-Тера на Черном море), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, украинских предприятий «Северодонецкое объединение «Азот», «Украгро НПК», ПАО «Азот», «Ровноазот», «Стирол», швейцарской NF Trading AG, эстонской Nitrofert AS. Также в залоге у фонда природный газ предприятий Ostchem расчетной стоимостью 98 млрд руб.

По информации «ЛІГАБізнесІнформ», к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах. РБК уточняет, что комбинаты господина Фирташа импортировали газ из России до 2014 года.

Отметим, что в отношении господина Фирташа заведено уголовное дело в США. По версии американского следствия, предприниматель дал индийским чиновникам взятку в размере $18 млн, чтобы получить разрешение на добычу титана. Летом 2019 года Вена одобрила выдачу господина Фирташа США. Также господин Фирташ подозревался в отмывании денег и участии в преступном сообществе на территории Испании, но в марте 2020 года страна прекратила уголовное дело.

Подробнее о решении Австрии — в материале “Ъ” «Перед Дмитрием Фирташем замаячил Чикаго».