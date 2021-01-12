«Интерфакс»: поставки вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не планируются

В Россию в 2021 году с большой долей вероятности не поступит вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech, сообщили «Интерфаксу» несколько источников на фармрынке и в госструктурах. Накануне агентству объяснили в Pfizer, что поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений на 2021 год.

«Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется»,— сказал один из источников «Интерфакса».

В Pfizer 11 января уточнили, что поставка в Россию вакцины через частные клиники пока невозможна. «Для преодоления глобального кризиса в области здравоохранения на текущий момент все наши поставки вакцины распределяются в рамках заключенных государственных соглашений о поставках, которые будут действовать как минимум на протяжении 2021 года»,— сообщили в компании.

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса отечественной разработки. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах страны. По ее словам, рост наблюдается только в двух субъектах, а в остальных ситуация стабилизируется. В России за сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 3,4 млн человек, умерли 62,8 тыс.

Подробнее о заболеваемости в стране — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».