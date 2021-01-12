Минздрав: в России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом

Дефицита коек для зараженных коронавирусом в России в новогодние праздники не было, на сегодняшний день свободны 23% коек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 6 января он сообщал, что свободный коечный фонд в больницах составляет 24%.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью находилась под контролем. Количество коек было достаточным, медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. На сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны»,— сказал господин Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, в больницах находятся около 215 тыс. пациентов с коронавирусом, на амбулаторном лечении — порядка 870 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах страны. По ее словам, рост наблюдается только в двух субъектах, а в остальных ситуация стабилизируется. В России за сутки выявили 22 934 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились 3,4 млн человек, умерли 62,8 тыс.

Подробнее о заболеваемости в стране — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».