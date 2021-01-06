Глава Минздрава отчитался о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с пандемией коронавируса в России в праздники стабилизировалась, но остается напряженной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, свободный коечный фонд в больницах составляет 24%.

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев»,— сказал министр по итогам селекторного совещания с регионами (цитата по ТАСС).

Господин Мурашко добавил, что 211 тыс. россиян находятся в инфекционных госпиталях с коронавирусом или подозрением на него. «На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан. На амбулаторном лечении находится 82% пациентов»,— сказал министр.

Медслужбы продолжают в полном объеме оказывать всю необходимую медицинскую помощь гражданам, сообщил министр: «По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи».

Министр также рассказал, что для прохождения вакцинации от COVID-19 не нужны справки. «На портале госуслуг доступен дневник вакцинированного, в который все граждане, прошедшие вакцинацию, могут вносить данные о своем самочувствии. Напомню, что никаких справок для прохождения вакцинации не требуется»,— отметил господин Мурашко.

За последние сутки в России COVID-19 диагностировали у 24 217 человек, 445 человек умерли. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3 308 601, а летальных исходов — 59 951.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Вакцинация началась в Москве с 5 декабря, с 15 декабря стартовала во всех регионах.

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