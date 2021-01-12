Решение суда о национализации БСК обжалуют в апелляции

Ответчики по делу о передаче Росимуществу 95,7% акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) АО «Башкирская химия», торговый дом «Башкирская химия», а также сама БСК подали апелляционные жалобы на решение арбитражного суда Башкирии. Как следует из материалов суда, заявления зарегистрированы 11 и 12 января.

Арбитражный суд Башкирии вынес решение об истребовании акций в декабре прошлого года, полностью удовлетворив иск Генпрокуратуры России. Суд согласился с доводами истца о незаконности приватизации в начале 1990-х годов предприятий «Сода» и «Каустик», в результате их объединения в 2013 году образовалась БСК. Срок для обжалования решения истекает сегодня.

«Башкирской химии» принадлежит контрольный пакет предприятия в размере 57,18%, еще 38,3% у республиканского Регионального фонда. Оставшимися 4,5% акций владеют миноритарии. Некоторые из них — ООО «Башхимтранс», санаторий-профилакторий «Ольховка», Зинур Гизатуллин и Гульнара Ишбаева — также подали апелляционные жалобы сегодня.

Башкирская содовая компания занимает первое место в России по производству пищевой и кальцинированной соды, а также является одним из лидеров по производству поливинилхлорида, каустической соды и кабельных пластикатов. По итогам 2019 года чистая прибыль БСК составила 12 млрд руб. при выручке в размере 48,2 млрд руб. Компания начислила акционерам 7,1 млрд руб. дивидендов.

Влада Шипилова, Уфа