Около 34 тысяч тонн мусора вывезли из свердловских городов за время праздников

За время новогодних праздников — с 1 по 10 января — из городов Свердловской области на полигоны было вывезено 33,9 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает департамент информационной политики региона.

По данным регионального министерства ЖКХ, ЕМУП «Спецавтобаза» (обслуживает Восточную зону, в том числе Екатеринбург — “Ъ-Урал”) вывезло 22,3 тыс. тонн мусора. В прошлом году объем вывезенных отходов был меньше и составил 21 тыс. тонн. Из городов Западного административно-производственного объединения, которое обслуживает ТБО «Экосервис», было вывезено 4,6 тыс. тонн ТКО (3,5 тыс. тонн — за аналогичный период прошлого года). Компания «Рифей» (обслуживает Восточную зону — “Ъ-Урал”) в период новогодних праздников вывезла 7 тыс. тонн мусора. В прошлом году этот показатель был на 1 тыс. тонн меньше.

В свердловском департаменте информполитики уточнили, что всего в сборке и транспортировке мусора на полигоны было задействовано 630 единиц спецтехники.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в Свердловской области во время новогодних праздников в два раза выросло число пожаров, а в Екатеринбурге на 7% увеличилось количество вызовов скорой помощи. За нарушение масочного режима на жителей столицы Урала было составлено 177 протоколов, всего по региону к административной ответственности привлекли около 1,3 тыс. человек.