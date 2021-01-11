РФПИ ожидает скорой регистрации российской вакцины «Спутник V» еще в десяти странах

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в январе вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована еще в десяти странах мира.

«Мы ожидаем, что до конца месяца еще будет около десяти стран, которые зарегистрируют вакцину "Спутник V"»,— сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Сегодня, 11 января, стало известно о регистрации «Спутника V» в Палестине и Алжире. Эти страны стали первыми, зарегистрировавшими российский препарат на Ближнем Востоке и в Африке соответственно. Вакцины регистрировались в ускоренном режиме, без проведения собственных клинических испытаний. Аналогичным образом это ранее произошло в Боливии, Сербии и Аргентине.

Вакцина «Спутник V» разработана Центром имени Гамалеи, она была зарегистрирована первой в мире. Помимо нее в РФ разработана еще одна вакцина от COVID-19 — «ЭпиВакКорона».

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зарегистрировано 90,4 млн заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 1,9 млн человек.

О вакцинации против коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».