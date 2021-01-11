Алиев: Армения получит железнодорожный выход через Азербайджан в Россию и Иран

Новое трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении позволит Баку наладить транспортное сообщение с Нахичеванской республикой, а Еревану — получить железнодорожный выход на Россию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, новое заявление нацелено в том числе на разблокирование транспортных коммуникаций. «Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран»,— сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»). Господин Алиев добавил, что также появится выход и на турецкий рынок.

При этом он выразил уверенность в том, что Армения не будет предпринимать попыток пересмотра соглашений, которые зафиксированы в заявлении от 9 ноября 2020 года. «Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном, и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась и я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября с тем, чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении»,— сказал президент.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам трехсторонних переговоров было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что на встрече не удалось решить вопрос военнопленных.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными. В Армении после этого начались протесты.

О войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».