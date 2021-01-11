В Швеции двоих россиян осудили на 8 и 10 лет за нападение на чеченского блогера

Суд Швеции приговорил женщину и мужчину из России к восьми и десяти годам лишения свободы за покушение на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, сообщает Radio Sweden. Имена осужденных не называются.

«В понедельник российские гражданин и гражданка были приговорены к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно за покушение на убийство. Мужчина отрицал, что пытался убить Абдурахманова,— говорится на сайте радиостанции.— Прокуратура утверждает, что следствие установило явные связи со службой безопасности Чечни».

Россиян задержали за нападение на господина Абдурахманова весной 2020 года. В феврале прошлого года неизвестный проник в квартиру блогера и попытался убить его молотком, пока тот спал. Господину Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию.

В феврале 2020 года во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый. Он вел блог, в котором критиковал ситуацию на Кавказе. В июле видеоблогера из Чеченской Республики убили в Австрии.

О взаимоотношениях Тумсо Абдурахманова с властями Чечни — в материале “Ъ” «Довольно обидные ваши слова».