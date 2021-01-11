Свердловская прокуратура и МВД проводят проверку после обрушения стены во время сноса здания ПРОМЭКТ

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и региональная прокуратура организовали проверку после обрушения стены конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) в Екатеринбурге. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка регионального ГУ МВД Олег Тощев.

«Во время инцидента никто не пострадал. Рабочие уже огородили забором завалы вдоль проезжей части. Проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры. По результатам мероприятий будет вынесено соответствующее решение»,— сообщил господин Тощев.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером во время сноса здания ПРОМЭКТ, которое расположено на улице Декабристов, 20. Во время работ одна из стен трехэтажного здания обрушилась на забор-ограждение и стоящий рядом киоск. Из-за происшествия также обвисли часть проводов.

Корпорация «Маяк» начала снос здания ПРОМЭКТ 4 января. Против сноса выступают общественники, которые утверждают о наличии документов, доказывающих внесение здания в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Активисты направили письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой прекратить снос конструктивистского здания. Временно приостановить работы на объекте рекомендовала и мэрия Екатеринбурга.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр, но все арендаторы уже съехали. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.