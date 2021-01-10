Папа римский выразил сожаление американскому народу после штурма Капитолия

Папа римский Франциск прокомментировал последние события в США. Понтифик осудил насилие и призвал американские власти и народ к ответственности.

«Выражаю свою близость американскому народу, потрясенному нападением на Конгресс, и молюсь о жертвах этого акта»,— сказал папа римский в воскресной проповеди (цитата по «Интерфаксу»).

Священнослужитель напомнил, что насилие всегда ведет к саморазрушению. «Насилием ничего не достичь, и столько уже потеряно <…> Взываю к властям и всему населению проявить ответственность во имя примирения»,— добавил он.

Штурм здания Конгресса произошел вечером 6 января. Сторонники президента Доналда Трампа прорвались в Капитолий в попытке сорвать утверждение Конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах. В результате погибли пять человек, в том числе один сотрудник полиции. События в Вашингтоне осудили европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, события в Вашингтоне стали возможны из-за сомнений в итогах выборах, которые сеял Дональд Трамп.

О штурме Капитолия и позиции президента — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».