Politico: Трамп не собирается участвовать в президентских выборах в 2024 году

Окружение республиканца Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, пишет газета Politico.По данным издания, такого мнения придерживаются «более полдюжины республиканцев» из числа соратников действующего президента.

По мнению источников газеты, действующий президент может подтрунивать на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но в действительности делать этого не станет. «Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что будет выдвигаться... Он будет подтрунивать. Не думаю, что он когда-нибудь скажет: "Я не буду выдвигаться". Но он просто не станет этого делать»,— сказал один из собеседников газеты.

Как пишет Politico, на решение Дональда Трампа повлиял тот факт, что в случае выдвижения ему придется обнародовать ряд финансовых документов, которые сделают его «уязвимым» с точки зрения продолжающихся расследований и исков в отношении него. Несколько республиканцев заявили, что если господин Трамп передумает и все-таки решит баллотироваться, то они будут отговаривать его от этого.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. В ходе столкновений полиция применила против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате погибли четыре человека, в том числе один полицейский. После этого конгрессмены стали обсуждать возможность его досрочного отстранения от обязанностей президента, в том числе через импичмент. CNN со ссылкой на источники сообщал, что вице-президент США Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если Дональд Трамп станет «более нестабильным».

О происходящем в США — в материале “Ъ” «Я сражался за американскую демократию».