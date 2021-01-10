Bloomberg: Трамп уверен, что его не будут досрочно смещать с президентского поста

Президент США Дональд Трамп не считает, что его попытаются сместить с поста при помощи 25-й поправки к Конституции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников агентства, вице-президент США Майк Пенс отвергает эту идею как невыполнимую. По словам другого источника, господин Пенс возможность применения 25-й поправки даже не обсуждал. Агентство отмечает, что Майк Пенс и Дональд Трамп не разговаривали лично со среды.

Дональд Трамп и его союзники считают, что цензура со стороны соцсетей и движение за импичмент могут оказать эффект бумеранга для демократов, пишет агентство. Другой источник заявил, что отстранение господина Трампа от должности преждевременно сделает его «мучеником» в глазах его сторонников.

По данным агентства, оставшиеся дни на посту президента Дональд Трамп попытается провести активно. В частности, он отправится в Техас, на границе которого строится стена с Мексикой.

25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или недееспособности.

Напомним, 6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. В ходе столкновений полиция применила против толпы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате погибли четыре человека, в том числе один полицейский. После этого конгрессмены стали обсуждать возможность его досрочного отстранения от обязанностей президента, в том числе через импичмент. CNN со ссылкой на источники сообщал, что Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если Дональд Трамп станет «более нестабильным».

О происходящем в США — в материале “Ъ” «Я сражался за американскую демократию».