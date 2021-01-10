Российские биатлонисты заняли девятое место в сингл-миксте на Кубке мира

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали девятыми в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победу одержали французы Жулия Симон и Эмильен Жаклен с результатом 39 мин. 4,8 сек. Они использовали 3 дополнительных патрона.

На втором месте — шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон (+38,7 сек. и 5 дополнительных патронов), на третьем — норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бе (+43,9 и 8 дополнительных патронов; 3 штрафных круга). Евгения Павлова и Матвей (+2.03,5) использовали 12 дополнительных патронов и пробежали 2 штрафных круга.

Ранее сегодня сборная России выиграла смешанную эстафету в Оберхофе. До этой победы Россия оставалась без медалей 43 гонки подряд.

Подробнее об эстафете — в публикации “Ъ” «Российский биатлон вернул победу».