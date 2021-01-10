Россия прервала безмедальную серию в биатлоне, выиграв смешанную эстафету Кубка мира

Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей в Кубке мира нынешнего сезона. Она заняла первое место в смешанной эстафете 4 по 6 км в немецком Оберхофе. До этого Россия оставалась без медалей 43 гонки подряд.

Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов преодолели дистанцию за 1 ч. 8 мин. 21,7 с., использовав 7 дополнительных патронов.

Вторыми стали норвежцы (+0,7 с., семь дополнительных патронов). Третье место заняли французы (+12,1; 6).

Подробнее о гонке — в публикации “Ъ” «Российский биатлон вернул победу».