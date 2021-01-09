МЧС не видит угрозы повторного схода лавины в Норильске

Повторного схода лавины в Норильске не ожидается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. Вчера вечером, 8 января, лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная». Жертвами стали двое взрослых и один ребенок.

МЧС предупреждает о лавиноопасной обстановке в горах Красноярского края 10 и 11 января.

Спасателям удалось спасти подростка, его госпитализировали с переломами и обморожением. Минздрав Красноярского края сообщил, что он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Делом занесло».