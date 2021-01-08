Россиянка Никитина выиграла чемпионат Европы по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина победила на чемпионате Европы. Турнир проходит в немецком Винтерберге. Ранее золото чемпионата также завоевал россиянин Александр Третьяков.

По итогам двух попыток Никитина показала время 1 минута 55,10 секунды. Второе место заняла немка Тина Херманн (+0,06 секунды), третье — австрийка Жанин Флок (+0,19). После Никитиной лучшей из россиянок стала Юлия Канакина (+1,05). Она заняла десятое место.

28-летняя Елена Никитина стала четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2017, 2020, 2021). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи (2014), серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира (2016).