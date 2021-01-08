Александр Третьяков стал двукратным чемпионом Европы по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал золотую медаль чемпионата Европы в немецком Винтерберге. По итогам двух попыток он показал время 1 мин. 52,36 сек. На втором месте — латвиец Мартинс Дукурс (+0,17 сек.), на третьем — немец Александер Гасснер (+0,21).

Россиянин Даниил Романов занял седьмое место (+0,75), Никита Трегубов — девятое (+0,98).

Первый раз Третьяков выиграл европейское первенство в 2007 году, после этого дважды завоевывал серебряные медали (2013, 2015) и четыре раза — бронзовые (2010, 2011, 2017, 2019). Он также чемпион мира (2013), чемпион Олимпийских игр 2014 года и бронзовый призер Игр 2010 года.