Россиянка Непряева победила в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках многодневки Tour de Ski. Она преодолела дистанцию в итальянском Валь-ди-Фьемме за 30 минут 35,5 секунды. Второй стала Катарина Хенниг из ФРГ (отставание — 2,4 секунды), третьей — шведка Эбба Андерссон (+4,1).

Еще три россиянки заняли места в первой десятке. Алиса Жамбалова заняла седьмое место (+13,7), Юлия Ступак — восьмое (+15,1), Яна Кирпиченко — десятое (+27,3)

Ранее сегодня, 8 января, российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем. Эта победа стала для Большунова пятой подряд на Tour de Ski.