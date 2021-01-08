Большунов выиграл пятую гонку подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках многодневки Tour de Ski. Он преодолел дистанцию в итальянском Валь-ди-Фьемме за 41 минуту 33,7 секунды.

Вторым пришел итальянец Франческо де Фабиани (отставание — 1,8 секунды), третьим — россиянин Алексей Червоткин (+3,7). Еще трое россиян финишировали в десятке: Илья Семиков — четвертым (+6,7), Иван Якимушкин — пятым (+7,6), Андрей Мельниченко — седьмым (+9,6).

Эта победа стала для Большунова пятой подряд на Tour de Ski. Он повторил рекорд россиянина Сергея Устюгова, установленный в 2017 году.