Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он преодолел 10 км за 25 минут 12 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым к финишу пришел его брат Тарьей Бё (отставание — 10,8 секунды; 0 промахов), третьим — еще один норвежец Стурла Легрейд (+21,6; 0).

Российские биатлонисты обновили антирекорд: они не смогли подняться на пьедестал почета в 41-й гонке подряд. Россиянин Эдуард Латыпов занял 11-е место (+1.00,6; 1), Матвей Елисеев — 16-е (+1.13,4; 1), Александр Логинов — 19-е (+1.21,1; 1).

Ранее сегодня женский спринт выиграла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.